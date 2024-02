Brutto scivolone della Fezzanese. Al tappeto per il poker dell’Asti

Asti

4

Fezzanese

0

ASTI: Dosio, Meloni (80’ Chianese), Gjura, Toma, Valenti, Picone (82’ Plado), Giacchino (75’ Sow), Della Giovanna, Nobile (75’ Ghiardelli), Azizi, Favale (75’ Padovan). A disp. Ferlisi. Darini, Filipi, Mazzucco. All. Sesia.

FEZZANESE: Salvalaggio, Lazzoni, Giampieri (80’ Banti), Selimi, Santeramo, Gabelli (46’ Guelfi), Beccarelli (57’ Fiori), Nicolini, Mariotti, Baudi (59’ Scarlino), Bruccini (68’ Cecchetti). A disp. Gaggini, Del Bello, Stradini, Scieuzo. All. Rolla.

Arbitro: Vigo di Lodi (assistenti Nasi di Reggio Emilia e Lanfredi Sofia di Bologna).

Marcatori: 13’ Favale, 16’ e 72’ Azizi, 41’ Valenti.

ASTI - Pesante sconfitta della Fezzanese che perde con un netto 4-0 ad Asti nella ventisettesima giornata del girone A di serie D. Per i ragazzi di Cristiano Rolla, ieri privi di Cantatore, Lunghi e Angeletti, è la seconda sconfitta consecutiva che pur mantenendoli al decimo posto li vede però pericolosamente avvicinarsi alla zona play-out ormai a soli quattro punti. Fezzanoti che incappano in una giornata negativa in una partita, come evidenzia il risultato, dominata dagli astigiani. Infatti i padroni di casa piemontesi partono forte e al 13’ sono già in vantaggio con Favale che sfrutta un bel cross di Valente. Poco prima all’11’ Salvalaggio è bravo su punizione dello stesso Favale. Al 16’ il raddoppio di Azizi con un un bel tiro al volo dal limite. Al 30’ provvidenziale chiusura di Gjura su tiro di Beccarelli, da buona posizione, su sponda di Nicolini su punizione di Baudi. Al 36’ Azizi, servito da Favale, calcia di poco a lato. Al 41’ il tris di Valenti in una mischia nata da un corner, azione viziata da un tocco di mano dello stesso Valenti non ravvisato dalla terna arbitrale. Al 49’ Bruccini calcia di poco sopra la traversa. Al 53’ Salvalaggio è bravo su tiro di Toma che finalizza una bell’azione corale. Al 56’ ancora Salvalaggio salva su colpo di testa di Valenti su cross di Giacchino che al 60’ con una conclusione a giro calcia fuori di poco. Al 62’ il neoentrato Scarlino, ben servito da Nicolini, dal limite tira di poco alto. Al 65’ Giacchino impegna Salvalaggio. Al 72’ il poker che pone fine alla contesa di Azizi il quale fa così una pregevole doppietta con un eurogol dalla lunga distanza che infila l’incrocio dei pali.

Paolo Gaeta