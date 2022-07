Brividi sull'acqua con il campione mondiale Fabio Incorvaia

Sarzana (La Spezia) 6 luglio 2022 - Due giornate in compagnia di un grande e generoso campione che farà vivere emozioni indimenticabili a tanti ragazzi speciali. Sabato e domenica organizzata dal Comune di Sarzana tornerà la seconda edizione della “jet ski therapy” in compagnia di Fabio Incorvaia per sette volte campione del mondo sulle moto d’acqua. Gli appuntamenti sono in programma alla spiaggia delle Colonie di Marinella, la struttura attrezzata per accogliere i ragazzi con disabilità. Una spiaggia che da anni è diventata un punto di riferimento per i ragazzi con disabilità e per le loro famiglie che possono godersi il mare in tranquillità supportati da volontari e associazioni. Dopo il successo riscosso lo scorso anno il nuovo appuntamento ritorna e si raddoppia. Sabato e domenica dalle 10 alle 18 Fabio Incorvaia accompagnerà i ragazzi sulle onde in sella alla sua potente moto d’acqua. Sono attesi partecipanti da ogni parte d’Italia.