Brilla la giovane stella del sarzanese Mannini. A soli 17 anni nella Roma e nella Nazionale C

Il ragazzo si farà perchè le premesse ci sono davvero tutte e la sua favola sta già scrivendo i primi capitoli. Il giovane sarzanese Mattia Mannini, 17 anni, da qualche tempo sta facendo parlare delle sue prestazioni e delle gratificazioni ricevute sia indossando la maglia giallorossa della Roma che quella azzurra della Nazionale. Intanto ha già messo a segno un piccolo record calcando il prato dell’Olimpico in una competizione europea prima dell’esordio nel campionato di serie A.

Mattia è un centrocampista della Primavera giallorossa che è stato aggregato alla prima squadra ed ha avuto il grande onore di giocare seppure per pochi minuti la sfida di Europa League vinta contro lo Sheriff Tiraspol. L’allenatore Josè Mourinho che guarda sempre con particolare attenzione la crescita dei ragazzi lo sta tenendo d’occhio e già il fatto di averlo inserito nell’ambiente della squadra dei "grandi" è un grande segnale di fiducia. Mattia è figlio d’arte. Il padre Omar infatti ha giocato a calcio crescendo nelle giovanili della Sarzanese in un’annata, quella del 1976, che mise in evidenza anche i compagni di squadra Vergassola, Molucchi, Bedini al tempo visionati da club professionisti anche se poi crescendo le carriere sono state differenti e soltanto Simone Vergassola ha raggiunto oltre 500 presenze tra serie A e B. Omar Mannini passò al settore giovanile del Cesena girando poi l’Italia nei campionati di serie C e D dalla Sicilia alla Liguria per poi passare ai dilettanti e intraprendere, una volta chiuso con il gioco, la carriera da allenatore. In famiglia oltre al papà Omar anche la mamma Sara è una grandissima appassionata di calcio e questo clima ha sicuramente aiutato a alimentare la passione anche se Mattia è un ragazzo estremamente posato e maturo. Dopo le giovanili nel vivaio dello Spezia Calcio è arrivato nella Capitale e ancora adesso la famiglia Mannini ricorda con grande emozione la telefonata a casa ricevuta dal mito Bruno Conti che chiedeva informazioni sul ragazzino per invitarlo alla Roma.

Mattia inoltre è titolare della Nazionale giovanile Under 17 ma ha partecipato anche a un raduno della Nazionale maggiore al tempo diretta dal commissario tecnico Roberto Mancini che lo ha voluto osservare da vicino in uno stage disputato al centro federale di Coverciano. Qualche mese fa la rivista The Guardian ha inserito Mattia Mannini tra i 60 migliori calciatori della classe 2006 al Mondo. Insomma la stoffa c’è per cucire un buon abito ma senza dargli fretta e pressione. Non sarà il primo calciatore sarzanese a raggiungere la serie A ma intanto è l’unico che ha disputato almeno qualche minuto in una competizione europea.

Massimo Merluzzi