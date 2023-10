Bocciodromo, via ai lavori di riqualificazione

La casa delle bocce, uno dei fiori all’occhiello dell’offerta sportiva cittadina conosciuto anche a livello nazionale avrà un nuovo volto grazie al finanziamento dell’Ue che consentiranno l’efficientamento energetico. La struttura ’Adriano Baldi’ da anni in attività tra lo stadio comunale ’Miro Luperi’ e la cittadella dello sport del ’Berghini’ rappresenta un punto di riferimento anche per i residenti della zona anche grazie allo spazio ristoro ricavato all’interno ma soprattutto per il bocciodromo coperto che consente l’attività costante in mancanza dell’utilizzo dei campi esterni favorendo così l’organizzazione di competizioni a livello nazionale oltre che del gioco quotidiano degli appassionati. Un capannone di notevoli dimensioni che necessita però di una adeguata riqualificazione anche nella capacità di risparmio energetico. Il progetto presentato dall’assessore con delega ai lavori pubblici Luca Ponzanelli partendo dal contributo ricevuto dall’ente cittadino di 130 mila euro dai fondi Next Generetion. Nella presentazione della richiesta di finanziamento era stato inserito tra i vari interventi di efficientamento energetico anche quello da effettuarsi alla bocciofila, di proprietà comunale. Il progetto è stato affidato all’ingegnere Marco Greco di Spezia e prevede un investimento di 75 mila euro.