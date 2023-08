Bocca, porticciolo turistico Il sindaco e gli assessori saranno i custodi giudiziali

Il sindaco e assessori saranno i custodi giudiziari del porticciolo di Bocca di Magra. Oltre al primo cittadino Umberto Galazzo nominato direttamente dal Tribunale della Spezia chiamato a esprimersi su una delle tante controversie aperte tra l’ente, proprietario dell’attracco turistico, e il gestore Italia Marine Service Srl subentrato nella cura del porto dopo il fallimento della società partecipata Ameglia Servizi Turistici. Con un decreto firmato dal sindaco, dopo aver ottenuto il nulla osta dal Tribunale, quindi sono stati nominati con i medesimi ruoli del custode, anche la vice sindaco Raffaella Fontana e l’assessore Nicolas Cervia in caso di contemporanea assenza di sindaco e vice. Un nuovo tassello di una vicenda che ha avuto la svolta un mese fa quando il tribunale di Spezia ha accolto il ricorso per sequestro giudiziario depositato dal Comune di Ameglia che aveva in precedenza comunicato a tutti i fruitori del porticciolo di regolare le proprie posizioni contrattuali direttamente con il Comune.

Con la stessa ordinanza è stato inoltre autorizzato il sequestro giudiziario degli ormeggi del porticciolo di Bocca di Magra come richiesto dall’amministrazione comunale, e in particolare dell’area demaniale indicata nella concessione demaniale marittima nominando il Comune di Ameglia in persona del sindaco Umberto Galazzo quale custode giudiziario.

Accogliendo successivamente anche le richieste dell’ente di autorizzare il primo cittadino a essere coadiuvato nelle funzioni relative alla gestione quotidiana delle incombenze legate al concesso sequestro essendo espressamente autorizzati a rapportarsi con la società Italia Marine Service srl oltre a assolvere ogni singola operazione, effettuare pagamenti attraverso bonifici tracciabili nei confronti anche della società e fornitori.

Intanto sono stati approvati dagli uffici anche gli elenchi degli aventi diritto al posto barca agli attracchi del Circolo Barcaioli Sportivi di Fiumaretta e anche alla Torretta di Bocca di Magra. Quest’ultima da qualche settimana è tornata agibile, essendo stata recuperata dal Comune che ha provveduto alle operazioni di pulizia del fondale ormai praticamente spiaggiato consentendo così il ripristino del punto di attracco per una quarantina di contratti stanziali.

m.m.