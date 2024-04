Bici per la scuola e per lo svago. La donazione del Lions Club Luni

Un aiuto concreto destinato a un giovane impegnato a costruirsi il futuro pur partendo da una situazione di svantaggio sociale. Una delegazione del Lions Club Luni ha,infatti, consegnato all’educatrice e al ragazzo ospite di una struttura di accoglienza per minori situata nel territorio comunale di Luni una bicicletta del tipo mountainbike: una scelta dettata da una doppia necessità, quella di assicurare al giovane la possibilità di spostarsi in autonomia per raggiungere la scuola ma anche – non meno importante – quella di offrirgli uno strumento per l’attività fisica e lo svago. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi davanti al negozio Ciclo Point della Spezia, che ha generosamente contribuito a rendere possibile la donazione. La donazione del Lions Club, destinata ancora una volta ai Servizi sociali "non è la prima e non sarà l’ultima a sostegno di chi ne ha più bisogno", hanno sottolineato gli esponenti dell’associazione.