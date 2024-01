Biassa punta forte sul turismo: "Ripristinare gli antichi sentieri"

La Spezia, 15 gennaio 2024 – Anno nuovo, vita nuova. Si riparte tra soddisfazioni passate e speranze per il futuro e la Pro Loco Biassa mette sulla bilancia quanto fatto. Dall’alto delle colline il borgo domina la città e permette ai suoi residenti di vivere una vita lenta immersi nella natura, tra il suono delle campane, i camini accesi e quella brezza che si percepisce appena si sale rispetto al livello del mare. A Biassa è forte il senso di comunità, ma i residenti sono consapevoli di poter far innamorare del proprio borgo anche chi non è cresciuto tra le sue vie. Le parole d’ordine per il 2024? Recupero e valorizzazione. Nausicaa Pomini, presidente della Pro Loco Biassa, ci racconta l’evoluzione del borgo e cosa si aspetta dal futuro.

“Abbiamo riportato a Biassa la Festa del Borgo e crediamo molto nel mantenere e far conoscere ancora di più la Madonna del Rosario e San Martino, sono le tradizioni che ci sono state tramandate dal passato e che ci piacerebbe coltivare". Biassa è sempre stato un crocevia, un abitato che metteva in collegamento la città, Tramonti e le Cinque Terre tramite una fitta rete di sentieri e scalinate che in passato servivano per gli spostamenti quotidiani degli abitanti.

"Ci piacerebbe ripristinare la sentieristica e renderla fruibile, crediamo che rendere percorribili i sentieri sia un modo per incentivare un turismo consapevole che sappia cogliere la vera identità dei luoghi. La scalinata storica che da Biassa arriva alla chiesa di Sant’Antonio ne è un esempio e con il sostegno dell’amministrazione stiamo lavorando ad un ripristino dell’area -spiega Nausicaa Pomini- a marzo da Biassa passerà SciaccheTrail e sarà sicuramente l’occasione per raccontare la nostra storia, eventi come questo permettono di far conoscere il passato di questa zona e di raggiungere tutte quelle persone che vedono nel visitare i luoghi un momento per unire sport, conoscenza e rispetto per l’ambiente".

L’area intorno al paese e il centro sono stati già diverse volte protagonisti di interventi da parte di volontari, negli anni passati sono state organizzate più volte pulizie delle aree verdi e dei sentieri, negli scorsi mesi alcuni abitanti hanno riparato diversi muretti e a settembre è stato rifatto il ponticello sul sentiero che conduce alla Rocca di Coderone. Il recupero e la valorizzazione dei luoghi di interesse storico e sociale sono gli obiettivi verso cui puntare in quest’anno appena iniziato e la Pro Loco Biassa si propone di presidiare il territorio e curarlo con dedizione.