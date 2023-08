È morta Bianca Carpena, storica commerciante

Sarzana (La Spezia), 18 agosto 2023 - Si è spenta nei giorni scorsi Bianca Maria Carpena uno dei simboli più conosciuti del commercio di Sarzana per tanti anni è stata titolare dello storico ed elegante negozio di merceria e abbigliamento in via Mazzini angolo via Gramsci, sotto il famoso "canto" di San Rocco da sempre punto di riferimento e ritrovo dei sarzanesi. Bianca Maria grazie alla sua competenza e affabilità ha accolto per anni i clienti oltre ai concittadini di passaggio che hanno sempre trovato un benvenuto nella sua gentilezza.

Era la figlia dell’editore sarzanese Marco Carpena che per anni è stato ricordato in città con il premio di poesia e poi fondatore, con lo scrittore Enrico Pea, del premio Pea che si tiene proprio nel Comune di Lerici. Dopo la cessione dell’attività si era finalmente dedicata alla sua città natale, dove risiedeva in via Gramsci a pochi passi dal negozio, come semplice cittadina. Lascia la sorella Maria Carla, il cognato dottor Antonio Trabucchi e tre nipoti Andrea, Francesco, Giuseppe ai quali giungano le condoglianze della nostra redazione.