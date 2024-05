“Bella ciao” per la lista Paganini: "Progetti concreti nel programma e senza aumento di tasse locali"

Una presentazione scenografica, con la musica di sottofondo intervallata da Bella Ciao, tricolori e bandiere europee che hanno sventolato su piazza della Resistenza gremita di cittadini ad accogliere l’ingresso dei candidati della lista Uniti per Arcola guidata da Monica Paganini, giunti in gruppo in camminata dal borgo storico. La sindaca uscente al microfono ha aperto con un grande ringraziamento a tutta la la comunità arcolana per il sostegno ricevuto in questi ultimi e difficili cinque anni , e poi allo schieramento di centrosinistra che l’ha appoggiata. Ha chiamato uno per uno i consiglieri attuali, salutando quelli che hanno deciso di intraprendere altre strade diverse dalla politica, le riconferme di appoggio e le new entry. Un richiamo ai valori che animano la lista, in particolare quelli inquadrati nella costituzione antifascista e poi all’etica, e infine la visione del futuro, non troppo lontano, di Arcola: "Vogliamo proporre Arcola al centro dello sviluppo della Val di Magra". Anticipando il programma condensato in due paginette ma collegato tramite qr code a quello presentato di dodici pagine: "Fitte di impegni fattibili perché collegati a precise condizioni di finanziabilità, senza aumenti di tasse locali".

La presentazione della lista è stata affidata direttamente ai candidati. A partire dalle new entry con Alberto Baudinelli informatore medico di Ponte d’Arcola, Fausta Biancolella collaboratrice scolastica di Trebiano, Maurizio Carpanoni operatore del Sindacato Pensionati della Cgil di Romito, Paolo Magliani giornalista e operatore del Centro dell’impiego e Chiara dell’Amico entrambi di Ponte di Arcola, Emilia Lupi segretaria di uno studio medico di Arcola, Fabiana Magrone infermiera e animatrice del comitato sull’impianto rifiuti alle Pianazze, Abdel Essaadi (Abdu) di Arcola operaio e arbitro di calcio. Poi due volti noti come quello di Stefano Tabone di Baccano già assessore comunale al decentramento e ora impegnato nell’associazionismo e Enrico Giovanni Vesco del Piano d’Arcola assessore al lavoro dell’ultimo centrosinistra regionale. Ed infine la riproposizione di numerosi amministratori uscenti tra cui Carmela Bianchini di Romito Magra delegata all’agricoltura, Ferdinando Coppola di Ressora capogruppo e delegato allo sport, Sara Luciani di Arcola del centro storico assessore alla scuola e cultura, Camilla Monfroni del Termo assessore al turismo e promozione del territorio, Massimiliano Nardi romitese assessore ai lavori pubblici, protezione civile e polizia locale, Gianluca Tinfena di Ponte di Arcola vicesindaco, assessore al bilancio ed ai servizi sociali.

Paganini che per cinque anni ha guidato l’amministrazione di Arcola si sfiderà con Alessio Binetti della lista “Arcola protagonista”: nei prossimi giorni proseguiremo le presentazioni lista per lista.

Cristina Guala