Basta barriere architettoniche. Incarico affidato

Basta barriere architettoniche nel territorio di Castelnuovo Magra. E’ stato affidato all’architetto Doriano Lucchesini l’incarico per la progettazione del piano voluto dall’amministrazione comunale per eliminare gli ostacoli che impediscono la mobilità per i portatori di handicap e gli anziani. L’ente ha ricevuto dalla Regione Liguria un contributo di 8 mila 694 euro relativo al fondo per la disabilità rivolto ad incentivare la progettazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) nell’ambito degli strumenti urbanistici dei Comuni. E’ stato affidato all’architetto Doriano Lucchesini di Sarzana iscritto all’ordine professionale di Spezia perchè ritenuto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali per l’importo di 6 mila 800 euro oltre oneri fiscali.