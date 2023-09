Barbara Perucca alla Mondadori

Barbara Perucca, scrittrice fiorentina, domenica sarà alla libreria Mondadori di Sarzana per un firmacopie del suo secondo romanzo “La distanza del cuore”, Edizioni Helicon, vincitore del premio Special Best Montefiore 2023. Il suo primo libro “Non voglio ammettere che ti amo” è alla terza edizione con due premi letterari (Special Best Montefiore 2016 e una Menzione d’Onore al Premio Casentino 2017). Il secondo romanzo, pubblicato a maggio, non è collegato con il primo: tanti personaggi, colpi di scena e tematiche dai matrimoni interreligiosi allo Ius Soli. E’ una storia di fantasia ambientata per metà in India dove l’autrice è stata nel 2017, non autobiografico: "Un romanzo contro ogni pregiudizio, razzismo, islamofobia, sessismo, omofobia per tutte le tematiche che affronta attraverso le vite dei vari personaggi.