Bando per il parco della Crociata. La concessione sarà di cinque anni

L’amministrazione Ponzanelli ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento in gestione del “Parco della Crociata Flavio Bertone”. L’area verde nella frazione sarzanese si estende su una superficie di circa 5mila 400 metri quadrati ed è dotata di un chiosco-punto ristoro con relative pertinenze di circa 100 metri quadrati. Nell’atto integrativo di giunta viene dato atto che "a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, nell’ottica di conseguire un miglior risultato in termini di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, nonché di consentire la massima partecipazione alla procedura, si è ravvisata l’opportunità di ampliare la platea dei possibili partecipanti, anche al fine di garantire adeguata custodia e valorizzazione del bene e insieme la piena fruibilità agli utenti dell’area e delle strutture stesse, estendendo la durata della concessione, in analogia con quanto previsto per le altre aree verdi del territorio comunale e nell’ottica di garantire all’aggiudicatario la possibilità di ammortamento degli interventi effettuati sull’area stessa". Come previsto nel bando, tra le altre prescrizioni, è specificato che la durata della concessione sarà di 5 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori 5; i soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione e il canone annuo di concessione avrà una base di gara a partire da 5mila 340euro. Fra gli impegni che dovrà assumere il gestore ci sono la garanzia della fruizione pubblica dell’area verde, nonché la piena accessibilità alla comunità, nell’ambito di orari ampi di apertura da definirsi nella documentazione di gara, con specifico impegno ad assicurare l’apertura e la chiusura dei varchi di accesso all’area medesima. L’aggiudicazione della procedure avverrà in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa, valutata sulla base della presentazione di un progetto gestionale che dia atto, tra l’altro, degli investimenti in attrezzature, arredi e migliorie che, al termine del periodo di concessione, entreranno in proprietà dell’amministrazione comunale. Le domande per partecipare alla procedura di affidamento, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 27 maggio all’ufficio protocollo del Comune di Sarzana.