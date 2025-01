Bando per affidare il campo Beatini

Bando pubblico per affidare l’impianto sportivo Beatini a Ponzano superiore. C’è tempo fino al 21 febbraio per candidarsi alla gestione in concessione della struttura sportiva del Comune di Santo Stefano Magra. Possono concorrere associazioni senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche.

L’impianto, risalente agli anni ’70, viene dato in gestione per dieci anni e quindi fino al 2035. E’ dotato di un campo da tennis e uno da calcetto, da recuperare, definite, nel bando, "strutture che non consentono un ritorno economico e che potranno essere messe a disposizione della comunità una volta ristrutturati". Ci sono inoltre un piccolo manufatto adibito a spogliatoi e un edificio con locali adibiti a cucina, bar e sala pubblica.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune, quelli ordinari a carico del concessionario che dovrà pagare anche le utenze. Comunque l’amministrazione comunale provvederà ad erogare un contributo di 5 mila euro annui per la gestione del campo "considerato il mancato ritorno economico".

Nello stesso luogo si svolge ogni anno la sagra della scherpada, quindi è si tratta di un’area importante per l’aggregazione e di alto valore sociale.