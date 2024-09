Nuovo velox in arrivo sull’Aurelia. “Le auto sfrecciano, troppi pericoli”

Arcola (La Spezia), 7 settembre 2024 – Dieci anni di richieste che finalmente potrebbero essere esaudite. Dieci anni di paure ad attraversare la strada, a guardarsi da una parte all’altra sperando che non sfrecci nessuno, a Ressora sull’Aurelia c’è una situazione di pericolosità per i pedoni e per gli automobilisti, una brutta pagina fatta di un elenco fitto di incidenti che sta vedendo la fine.

Incidenti mortali, scontri tra mezzi, alcuni investimenti, dati alla mano esaurienti, che indicano la pericolosità di un tratto stradale che in molti percorrono superando i limiti e deve cambiare. Del problema, dando seguito alle richieste della popolazione, se n’è interessato il vicesindaco Gianluca Tinfena che chiederà un velox nel tratto di strada compreso tra i palazzi e la pizzeria a Ressora, in pieno centro abitato, dove la visibilità non è ottimale e alcuni marciano troppo velocemente con elevati rischi alla sicurezza. Si parla spesso di sanzioni, di multe per chi non rispetta il codice della strada, come se fossero solo soldi che i Comuni incassano, in questo caso si sta cercando la soluzione per la tutela degli abitanti.

“Qui non si tratta di fare cassa, qua si tratta di risolvere un problema ingente di sicurezza per gli abitanti che lo richiedono ormai da tempo – argomenta Tinfena –. Solo quest’anno ci sono registrati su quel tratto di strada già 4 incidenti con feriti, e ricordiamo nel corso degli anni purtroppo anche scontri fatali”. Nel 2016 ad esempio nel giro di pochi mesi persero la vita due persone, un tremendo bilancio. Un apparecchio con box c’è, della tipologia azzurra, ma è dimostrato che non sia sufficiente, ne occorre un secondo e sarà verticale.

Insieme al comandante della Polizia Municipale Luigi Bonotti, Tinfena ha richiesto una relazione sull’incidentalità su quel tratto e il risultato non è stato positivo, i dati confermano un’elevata frequenza, e spesso con feriti anche gravi. Questo, unito all’appello dei cittadini, ha convinto a fare un passo avanti in termini di garanzia per chi vi transita, ma anche solo vi cammina. A metà settembre sarà inviata la richiesta che, se accettata dalla Prefettura, sarà seguita dalla posa del velox entro qualche mese, al massimo gennaio o febbraio del prossimo anno.