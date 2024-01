Attore, regista e scrittore. Premio Testori a Jonathan Lazzini per la sua trilogia sui camaleonti

Nato a Sarzana quasi trent’anni fa, Jonathan Lazzini – attore, regista e scrittore – da tempo sta facendo parlare di sé per via dei suoi successi artistici e professionali. Lo scorso 14 dicembre grazie al suo testo “Camaleonti. Trilogia” Jonathan si è infatti aggiudicato, ex aequo con Giulia Asselta, la vittoria nella sezione letteratura del prestigioso premio Giovanni Testori. Vittoria che lui stesso ha definito del tutto inaspettata. "Lo scorso marzo mi trovavo a Pesaro insieme al regista Antonio Latella con cui stavo lavorando a un progetto proprio su Giovanni Testori – ha spiegato Jonathan Lazzini –. A lui Giuseppe Frangi, nipote di Testori, ha chiesto di indicare uno scrittore under 35 da candidare al premio e lui ha scelto me. Già questo per me è stato motivo di enorme soddisfazione".

Così Jonathan a cavallo tra agosto e settembre ha inviato il suo testo incentrato sulla figura del camaleonte, in cui si succedono monologhi di tre personaggi realmente esistiti. Protagonisti sono un pugile argentino, un attore tedesco e un attore e poeta romano che nella vita hanno celato, come fa il camaleonte, un aspetto che li ha contraddistinti. Se per i primi due personaggi quella caratteristica in un primo momento nascosta, che poi si è inevitabilmente rivelata è stata la violenza, per il terzo, data la sua indole autodistruttiva, è stato invece il talento. "Erano passati mesi e al premio Testori non stavo più pensando – ha proseguito Jonathan -. Era esattamente l’11 dicembre mi trovavo sul divano a casa di mia madre quando mi è arrivata la chiamata di Giuseppe Frangi per comunicarmi la vittoria del premio Testori, la cui premiazione era prevista tre giorni dopo al Castello Sforzesco di Milano. È stato un onore enorme anche se devo ammettere che ritrovarmi in quel contesto molto elegante con il mio vestito di Zara mi ha fatto sorridere".

Per festeggiare la vittoria di Jonathan – diplomato nel 2021 alla scuola per attori Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Carmelo Rifici e nel 2023 assistente alla regia di Vico Quarto Mazzini per La Ferocia di Nicola Lagioia e di Antonio Latella per il progetto Bottega Amletica Testoriana – la città Sarzana, con particolare riferimento a Gli Scarti e la compagnia Ordinesparso, ha deciso di organizzare una giornata per omaggiare il proprio concittadino. Questo sabato, alle 18.30, al ridotto del teatro Impavidi Jonathan Lazzini salirà sul palco "non senza imbarazzo" insieme al maestro Giovanni Berretta, con cui Jonathan collabora attivamente da tempo, i cantautori Manuel Apice e Davide Giromini e lo scrittore, amico e già vincitore del premio Campiello Bernardo Zannoni. A portare i saluti di Sarzana al vincitore del premio Testori ci penserà la sindaca Cristina Ponzanelli, mentre a moderare l’incontro sarà il giornalista Alessandro Grasso Peroni. I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket al prezzo simbolico di 2 euro.

Elena Sacchelli