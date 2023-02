Atc, biglietteria nel degrado Di notte diventa un dormitorio

Ogni mattina l’apertura della biglietteria è preceduta dalla spruzzata di una buona dose di acqua e disinfettante che i dipendenti dell’azienda dei trasporti Atc sono ormai abituati a conservare all’interno dell’ufficio. Una situazione di degrado e maleducazione quella che si presenta al punto vendita dei biglietti in piazza Terzi, capolinea degli autobus sarzanese. Lo sportello è ricavato all’interno del Vecchio Mercato, nel lato di accesso alla curva dei tifosi dell’hockey. Uno spazio che resta aperto e la notte viene occupato dai senza tetto che trovano uno spicchio di riparo dal freddo. Purtroppo però lasciano una situazione di sporcizia incommentabile. O meglio. Ieri mattina hanno provato i dipendenti di Atc a lasciare un commento alla maleducazione attaccando un cartello allo sportello per ricordare che lo spazio pubblico è riservato all’utenza e pendolari e non è certamente un bagno pubblico. Al netto dell’inciviltà è comunque incredibile che, ancora, il capolinea degli autobus frequentato da centinaia di persone quotidianamente sia rappresentato da una logora panchina in legno incrastata all’ingresso di un edificio, senza un minimo di assistenza per l’utenza in particolare per gli anziani. Per attendere la partenza dell’autobus i pendolari devono rimanere all’aperto e senza uno spazio per i servizi igienici.