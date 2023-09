"Assordante silenzio dei partiti di maggioranza ad Arcola: scetticismo sulle proposte Pd"

L’ex cava Cortesia e l’impianto di trattamento rifiuti che vi è posto all’interno è stata il tema di un dibattito indetto mercoledì sera dal Pd arcolano. Dopo l’assemblea incentrata sull’impianto di stoccaggio rifiuti il punto di vista del comitato ‘Pianazze nel cuore’ non va per il sottile: "Assordante silenzio dei partiti di maggioranza in tutti questi anni e mancanza di partecipazione alle riunioni pubbliche" è la sintesi che fa Giuseppe Mori, portavoce del gruppo di cittadini che da anni protesta per l’invivibilità del quartiere.

"Una riunione partecipata da molti appartenenti al comitato ‘Pianazze nel cuore’ e da pochi esponenti del Pd arcolano – dice Mori –. Di fronte alle proposte avanzate dal Pd, quali l’ apertura di uno svincolo autostradale che dalla cava porti direttamente su via Carducci con lo scopo di eliminare il traffico, possiamo dire che si tratta di un’ ipotesi già bocciata anni fa da Salt, in quanto lo svincolo sarebbe sbucato troppo vicino alla galleria, e quindi pericoloso". Tra le proposte anche quella di trasferire l’attività di smaltimento rifiuti all’ interno dell’area Enel in dismissione. "E’ prevalso tra i partecipanti lo scetticismo su queste proposte – prosegue Mori – ed è cresciuto il malcontento dei cittadini".

L’assemblea è proseguita ricordando la serie di incontri avvenuti negli ultimi tre anni fra il comitato e l’amministrazione, rimarcando l’iter burocratico dell’insediamento: sia le date sia i provvedimenti rilasciati dal Comune di Arcola. "La situazione è sempre uguale a tre anni fa, un assordante silenzio da parte dei partiti di maggioranza arcolana, e assenza di partecipazione in occasione delle riunioni pubbliche o delle passeggiate ecologiche". Mori ha concluso dicendo che il comitato è ancora in attesa da giugno, della telefonata che l’amministrazione avrebbe dovuto fare il giorno dopo l ultima riunione per il cronoprogramma dei lavori dei marciapiedi sotto il tunnel. I rappresentanti del comitato hanno ribadito che la salvaguardia dei pedoni è il minimo indispensabile per mettere in sicurezza i cittadini che transitano in via Serra.

Dalla gente, si sono alzate voci che bollavano l’assemblea di mercoledì "come pura operazione politica" in vista delle elezioni amministrative dell’anno prossimo che vedranno alle urne anche il comune di Arcola. I cittadini, hanno ribadito, sono in attesa di fatti concreti.

Cristina Guala