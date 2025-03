Assemblea sui consigli di quartiere: "Comune assente senza preavviso"

Assemblea a Valeriano per le prossime elezioni dei consigli di quartiere ’disertata’ dal Comune. L’assemblea era fissata, come da calendario predisposto dal Comune da tempo, per lunedì scorso, il 17 alle 18, al centro sociale. Gli abitanti, numerosi, si sono accalcati fuori in attesa dei rappresentanti dell’amministrazione che però non sono proprio arrivati. Alla lunga attesa, ha corrisposto il dubbio che fosse accaduto qualcosa ma alla richiesta della popolazione delle motivazioni dell’assenza, la risposta è stata che c’era stato un disguido e che la riunione si sarebbe svolta non alle 18 ma alle 21. Al rifiuto degli abitanti di ritrovarsi tre ore dopo, la successiva risposta è stata che sarebbe stata fissata una riunione in un altro momento.

"Nessuno è stato informato che la riunione fosse saltata alle 18 e rinviata alle 21 – ci dicono –, eravamo fuori ad aspettare e nessuno si è presentato e neanche ha chiamato per avvertire. Molti manifestini erano affissi in paese con orario alle 18. Nessuna modifica, quelli erano giorno e orario. Alla decisione del cambio d’orario ci siamo sentiti di rifiutare. Abbiamo chiesto un’altra data sempre alle 18 perché a Valeriano ci sono molti anziani che vogliono partecipare ma che alle 21 non se la sentono di uscire di casa. Ora apprendiamo che neanche questa richiesta è stata accolta. Non c’è partecipazione". La riunione infatti è stata fissata dal Comune il 31 marzo alle 21 sempre al centro sociale. Le elezioni per ogni quartiereo saranno tutte il 5 aprile: "Siamo gli ultimi – lamentano gli abitanti – avremo poco tempo per decidere e organizzarci".

Prossime assemblee lunedì 24 alle 21 al centro sociale di Buonviaggio, a Piano di Vezzano martedì alle 21 al centro sociale in via del Pioppo, a Fornola-Masignano mercoledì 26 alle 21, ultimo appuntamento a Valeriano il 31.