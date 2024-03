Assemblea pubblica sulla sanità

Il ciclo di assemblee pubbliche significativamente intitolato “Siamo stufi di essere pazienti” fa tappa anche anche a Santo Stefano Magra. L’appuntamento è stato fissato per domani pomeriggio, con inizio alle ore 17.45, nella sala Auser. L’iniziativa è come sempre organizzata dalla rete associativa “Insieme per la sanità pubblica” ed è già stata promossa in altri comuni della Val di Magra. "Si parlerà delle nostre strutture sanitarie e dei nostri ospedali, di liste di attesa, di carenze di servizi e personale sanitario, di assistenza domiciliare e territoriale", spiegano gli organizzatori del ciclo di incontri. Domani pomeriggio interverranno Lorenzo Cozzani, esponente del Manifesto per la sanità locale; Franco De Nitto, rappresentante della confederazione dei centri liguri per la tutela del malato; Roberto Bassi, del sindacato pensionati Spi Cgil. La popolazione è invitata a partecipare anche per poter segnalare esigenze ed esperienze avute con la sanità offerta dal nostro territorio.