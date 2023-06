Arriva “Storie, storiacce e storielle“ Salotto letterario a Bocca di Magra

Le "Storie, storiacce e storielle" accompagneranno la dodicesima edizione della rassegna "I grandi temi" organizzata dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace alla Villa Romana di Bocca di Magra. Il tradizionale salotto letterario ideato dall’avvocato matrimonialista più famoso d’Italia alza i giri della notorietà e nella manifestazione in programma dal 30 giugno al 9 luglio ha messo insieme un cartellone davvero di grande qualità. Arricchito dalla presenza del ministro Eugenia Roccella che presenterà domenica 2 luglio il romanzo "Una famiglia radicale". Una scelta forte e determinata quella dell’avvocato che è arrivata dopo le polemiche che hanno preceduto la presentazione al Salone del Libro di Torino. Nell’occasione la ministra è stata contestata da un gruppo di attiviste che sono state identificate dalla squadra della Digos della Questura di Torino. "I libri sono momenti di riflessione, condivisione e anche denuncia - ha spiegato Annamaria Bernardini de Pace - e come sempre è accaduto nelle precedenti edizioni abbiamo l’opportunità di affrontare e capire i grandi temi direttamente con gli autori". E a dare manforte in una insolita conduzione delle serate ci sarà anche Raffaello Tonon che supporterà l’avvocato nella conoscenza degli ospiti. Un nuovo omaggio alla "sua" terra quello dell’avvocato dove ormai risiede da anni sulla collina di Montemarcello. "Mi aspetto ancora due cose - ha ironizzato Annamaria Bernardini de Pace - ricevere la cittadinanza onoraria di Ameglia e il titolo di cavaliere del lavoro". Una richiesta girata al sindaco amegliese Umberto Galazzo ospite della presentazione della rassegna insieme agli assessori Raffaella Fontana e Marzia Ratti. Annamaria Bernardini de Pace ha voluto rivolgere un pensiero anche a Silvio Berlusconi.

"Un uomo grandissimo – ha ricordato – perseguitato per invidia, molto ricco di sentimenti ed emozioni. Trovo il figlio Piersilvio dotato della stessa intensità emotiva anche se con un aplomb inglese che il padre non possedeva". Le serate si svolgeranno alle 21 al Villa Romana della frazione di Bocca di Magra con ingresso libero. Si inizia venerdì 30 giugno con Aldo Della Vecchia e Davide Steccanella (Ring Diabolik); sabato 1 luglio Davide Steccanella (Brava), 2 luglio Eugenia Roccella (Una famiglia radicale), venerdì 7 Antonio Caprarica (Carlo III), sabato 8 Fabrizio Biggio (L’incredibile storia della bambina nata come un fiore) e si chiude domenica 9 luglio con Silvana Giacobini e il suo romanzo "Segni nell’acqua".

Massimo Merluzzi