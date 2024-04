Arrestato cinquantenne albanese a Sarzana con cocaina e materiale per il confezionamento

Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri di Sarzana nel corso di un controllo a Arcola. I militari si sono insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo di origine albanese e lo hanno sottoposto a una perquisizione personale per poi allargare il controllo anche all’abitazione. Sono stati sequestrate 10 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento della sostanza. In Tribunale a Spezia la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.