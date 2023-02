Seconda edizione del concorso di letteratura per l’infanzia “Arcola un borgo da favola”. "Crediamo moltissimo in questa iniziativa – spiega l’assessore alla cultura Sara Luciani – per favorire la crescita della persona sia nell’ambito educativo scolastico sia attraverso progettualità che riguardano tutte le fasce di età presenti nelle nostre scuole. Possono partecipare sia autori che abbiano pubblicato con case editrici, sia ragazzi della scuola primaria e media inferiore di tutta Italia. La novità di quest’anno è che abbiamo aggiunto una categoria grafica riservata ai bambini delle scuole dell’infanzia. Il tema scelto per il 2023 è l’acqua: ci piaceva dare una connotazione ecologista e di tutela dell’ambiente, ascoltando soprattutto la voce di bambini. Un ringraziamento alla società Acquedotti Tirreni che sarà nostra partner". Il concorso prevede tre categorie: letteratura edita (riservata ai maggiorenni) poesie, filastrocche, fiabe, favole e racconti fantastici; letteratura inedita (ragazzi) e materiale grafico (scuole dell’infanzia). Termine di consegna il 5 aprile, bando e moduli sul sito www.comune.arcola.sp.it. Info contattare la responsabile dell’iniziativa Daniela Tresconi al numero 0187 952830 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Nella foto, alcuni componenti della giuria della prima edizione