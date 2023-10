Arcola per Samuele Mulattieri. L’ex docente: "Bravo in matematica, ma la sua passione era il calcio"

Arcola (La Spezia), 12 ottobre 2023 – Un orgoglio tutto arcolano: ha da poco compiuto 23 anni ed è stato giudicato il miglior giocatore di serie B della passata stagione. Samuele Mulattieri non è solo un ottimo calciatore, ma un bravo ragazzo che indossa una maglia importante, di cui merita parlare per l’esempio che rappresenta verso molti giovani. Testa sul collo e piedi per terra, ha mostrato sempre umiltà e voglia di imparare nonostante i successi collezionati. Il 7 ottobre è stato il suo compleanno e poche ore dopo gli è stato consegnato un riconoscimento prestigioso nel salone d’onore del Coni a Roma, durante la cerimonia dei premi intitolati a Manlio Scopigno e Felice Pulici, la manifestazione che ogni anno premia allenatori, calciatori e dirigenti che più si sono distinti nel corso della stagione precedente.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha premiato tra i calciatori eccellenti Samuele, centravanti del Sassuolo, come miglior calciatore della Serie B con dodici reti segnate e 29 presenze contribuendo non poco alla promozione del Frosinone in serie A. Visibilmente emozionato Mulattieri si è detto onorato del riconoscimento ricevuto. Un premio lo aveva ricevuto due anni fa dalla sua Arcola per le doti dimostrate, per il suo carattere umile nonostante la fama ottenuta, e per il contributo nel portare il nome di Arcola nel mondo: il calciatore si è distinto anche nelle fila del Volendam, in Olanda dove ha messo a segno 19 reti.

Un dolce ricordo della personalità eccellente di un campione è quello dell’insegnante di matematica Francesca Palumbo: "Era un bambino timido, silenzioso, molto educato. Determinato e disciplinato riusciva bene in matematica che faceva con piacere. Ho il ricordo di un bambino dolce con una gran passione per il calcio e gli allenamenti che erano parte integrante della sua vita e che affrontava con disciplina, come tutto il resto. Lo ricordo buono, mai sopra le righe, non si vantava mai, anche se sapevamo un po’ tutti, lui compreso, che nel calcio eccelleva. Grande grande Samu!".

Per lo stesso motivo, dopo una stagione da incorniciare, il Comune di Arcola aveva voluto celebrare i successi del giocatore nel 2021 con una cerimonia alla presenza dei suoi familiari, di ex allenatori delle giovanili e alcuni concittadini. In quell’occasione il consigliere delegato allo sport Ferdinando Coppola aveva detto: "Abbiamo voluto dare un riconoscimento di carattere sportivo a un ragazzo al quale tutti in paese vogliono bene perché è rimasto se stesso nonostante il successo".