Arcola, Inizia la Rassegna Estiva con "Moda al Castello" e "Shakespeare by Night"

Al via le manifestazioni estive sostenute dall’amministrazione comunale di Arcola. Domani, giovedi, nel centro storico apre il calendario l’iniziativa “Moda al Castello”: sfilata della scuola di cucito “Quasi sarte” di Annamaria Corrieri. In particolare, dalle ore 20 alle 21 in piazza Garibaldi esibizione del gruppo danza del ventre Lunidanza di Villafranca Lunigiana, dalle ore 21 inizio sfilata con musica in piazza Muccini di fronte al Castello. L’evento sarà arricchito dalle esibizioni della scuola di ballo Free Dance di Arcola. Servizio navetta gratuito da piazza della Resistenza al Ponte di Arcola a partire dalle ore 18.

Appuntamento successivo sabato 8 luglio con lo spettacolo Shakespeare by Night a cura del Teatro della Tosse. Per prenotarsi contattare il 334 9324595. L’evento è inserito nella rassegna Notti bianche di Liguria promosso dalla Regione.