Arcola Disagi per l’ufficio postale chiuso un mese

Ufficio postale di Arcola chiuso fino al 29 marzo, ma l’utenza non ne sa niente. Nessun avviso e nessuna soluzione temporanea, almeno per il momento. Il Comune di Arcola è stato informato che occorrerà più di un mese per eseguire i lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale e che la clientela dovrà rivolgersi all’ufficio postale dei Prati di Vezzano Ligure. "Ad oggi non ci risulta che sia stato divulgato alcun avviso all’utenza – spiega la sindaca Monica Paganini – abbiamo inoltrato una nota nella quale si ribadisce quanto già espresso nei colloqui intercorsi, non ultimo la scorsa settimana e nella nota scritta inviata nel gennaio 2023". Disagi evidenti per tutti e in particolare per la popolazione anziana delle frazioni che sarebbe costretta a rivolgersi altrove. Disagi che l’amministrazione comunale non vuole, per questo ha proposto a Poste Italiane un ufficio mobile provvisorio fino alla conclusione dei lavori, ma da parte di Poste nessun segnale. Una soluzione utile e poco difficoltosa da mettere in pratica: "Per superare i disagi diffusi che verrebbero a prodursi – conclude Paganini – dirottando i clienti in una qualsiasi sede diversa". Da parte di Poste Italiane però al momento non c’è stata risposta se la proposta sarà accolta.

Cristina Guala