Arcola, consiglio comunale dei ragazzi: Andreaa Vesuvio baby sindaca. Ha giurato sulla Costituzione

Arcola, 31 gennaio 2024 – La sindaca di Arcola under 18 è Andreaa Vesuvio, studentessa delle scuole medie. Nella prima riunione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Arcola i neo consiglieri hanno eletto la loro rappresentante con la fascia che affiancherà nelle manifestazioni istituzionali più significative la prima cittadina Monica Paganini.

"A questi meravigliosi ragazzi il mio augurio più sincero di partecipazione alla vita della comunità nelle diverse forme, nel rispetto delle istituzioni e delle persone – ha detto Paganini – a loro il compito di elaborare un progetto a misura di ragazze e ragazzi, da sottoporre all’amministrazione per la sua realizzazione".

I giovani consiglieri hanno preso subito con molto impegno il loro ruolo e sono al lavoro per proporre e far sentire la voce anche dei coetanei adolescenti, per una città che sia a misura di tutti. I quattordici membri eletti in rappresentanza delle classi quarta e quinta della primaria e prima, seconda e terza delle medie hanno eletto la giovane sindaca che ha giurato davanti a Monica Paganini sulla Costituzione Italiana, dimostrando di essere assolutamente all’altezza del ruolo istituzionale che da qui in poi ricopriranno, così come il pubblico di giovanissimi che era presente, composto e interessato a questa importante opportunità che avranno. Il progetto del consiglio comunale dei giovani rientra nelle politiche familiari messe in atto dal comune di Arcola, che ha meritato la denominazione di comune amico delle famiglie. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze risulta così composto: sindaca Andreaa Vesuvio e consiglieri Samuele Davini, Alice Bellavista, Luca Tamberi, Federico Schiavon, Giulia Mallardo, Hiba Hnichi, Rebecca Vanelli, Mattia Calvo, Jacopo Paganini, Viola Samueli, Manuele Andreatta, Alice Ingrassia, Ginevra Tasca.

C.G.