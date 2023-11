Arcola Confermate le tariffe e le aree di parcheggio riservate

Il Comune di Arcola ha confermato le tariffe e le 19 aree di sosta a pagamento nel Torre Park al secondo piano. Per il 2024, resta la tariffa di un euro all’ora (e per frazione di ora); 8 euro per l’abbonamento per 24 ore; 80 euro il mensile (30 giorni); per i titolari di attività ricettive, 300 euro il semestrale e 500 l’annuale. Sosta gratuita dalle 20 alle 8 e nelle intere giornate di sabato e domenica e nei festivi. Individuati inoltre gli stalli risercvati per residenti, domiciliati e proprietari di seconda casa: piano terra e primo piano del Torre Park; parcheggio località Spiazzi; aree di sosta lungo via Trina (località Del Portello e inizio Via Peroni); area di sosta in Via Trina nel tratto fra Torre Park e Piazza Garibaldi; area di sosta in Via Garibaldi; area di sosta di fronte alla Chiesa Santa Maria degli Angeli. Fissato a 20 euro il costo del contrassegno annuale per i residenti, 50 euro per i domiciliati e per i proprietari di seconde case.