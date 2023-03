Arci Val di Magra dalla parte degli altri Progetti a sostegno di disabili e migranti

Il sostegno alla disabilità e ai migranti sono al centro dei due progetti lanciati da Arci Val di Magra destinati sia alle persone alle prese con la disabilità (nella foto d’archivio) che a quelle provenienti da altri Paesi che devono comprendere i meccanismi del nuovo prcorso di vita. Sono aperte le iscrizioni e gli incontri partiranno già nel corso del mese di marzo. Il piano ’Happy Box’ è organizzato in collaborazione con lo staff del centro Ora (Organismo Relazione Arte) e si basa sul concetto della promozione del benessere psico-fisico della persona disabile attraverso un percorso che riguarda e pone al centro anche l’intero nucleo famigliare proprio per favorire il riequilibrio del sistema-famiglia ovvero genitori. Le attività si svolgeranno a Sarzana nella sede di Ora sulla Variante Aurelia 9 e al circolo Arci del quartiere di Battifollo. Gli incontri sono gratuiti grazie al sostegno del Patto di sussidiarietà ’Insieme si può’ sottoscritto dalla Regione Liguria con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per informazioni è possibile contattare il numero 320-4271334 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] Verranno proposte attività inclusive in movimento, giochi motori, percorsi sensoriali e gruppi di sostegno per consentire anche ai genitori e ai caregivers di confrontarsi con un esperto della salute mentale e imparare tecniche che promuovono il benessere mentale ed emotivo.

L’altro progetto è invece proposto da Arci Liguria ed è denominato ’Competenze inclusive’ e si espande attraverso una rete costituita da sportelli attivi in ogni Provincia della Regione ed è sostenuto dai fondi destinati all’Otto per Mille della Chiesa Valdese. Lo sportello di orientamento al lavoro per persone di Paesi Terzi sarà aperto alla sede dell’Arci Val di Magra di via Landinelli 88 a Sarzana ogni martedì mattina dalle 10 alle 12 e ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0187- 626658 oppure scrivere all’indirizzo: [email protected] L’obiettivo del lavoro è rafforzare le competenze dei cittadini di Paesi Terzi e sostenerli nell’accesso al mondo del lavoro favorendone l’inclusione sociale e potenziando gli strumenti di presa in carico in parallelo alla capacità delle istituzioni di rispondere adeguatamente ai maggiori bisogni emersi dopo il periodo critico della pandemia.

m.m.