Apre il centro per rieducare gli uomini violenti

Inaugura questa mattina per volontà della Ma.Ris, in via Pallodola 23 (negli spazi dell’ex azienda agricola dimostrativa) il primo centro del territorio di riabilitazione socioeducativa per uomini maltrattanti. Una bella iniziativa nella giornata internazionale della donna, per contribuire nella fase di prevenzione della violenza esercitata dagli uomini sulle donne. Il nuovo centro Amae nasce, come specificato dalla ccoordinatrice dottoressa Michela Ricci Ceffinati, "con lo scopo di intercettare l’uomo violento per aiutarlo a capire il disvalore del suo atteggiamento, rieducarlo e forse evitare un futuro omicidio". Quello del nuovo centro, che metterà a disposizione psicologi e educatori per far intraprendere agli uomini maltrattanti un percorso di cambiamento, dovrà essere un lavoro caratterizzato da una stretta sinergia con le strutture sanitarie i centri antiviolenza e le Forze dell’Ordine che potranno indirizzare, anche sulla base di segnalazioni anonime, gli ’ammoniti’, cioè coloro che ancora non hanno commesso reati verso la nuova struttura creata e gestita dalla Maris. Il centro Amae sarà ovviamente dedicato anche alla rieducazione degli uomini violenti, ovvero da coloro che con un reato di violenza alle spalle potranno intraprendere un percorso di carattere psicologico, ma non è escluso che qualcuno di sua spontanea volontà possa autocandidarsi. Si ricorda infatti che è possibile prenotare una valutazione contattando il centro al numero 3425648022, oppure mandando una mail all’indirizzo mail centroamae@coopmaris.it. Elena Sacchelli ...