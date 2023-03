Appello alla Protezione civile Tensostruttura da sistemare "Ci serve un aiuto economico"

Il teatro tenda di Colombiera è un punto di ritrovo storico per i castelnovesi e degli appassionati di musica dal vivo ma di manifestazioni di carattere sportivo come danza e pattinaggio oppure di feste. Ma non tutti sanno che oltre all’aspetto ludico e ricreativo lo spazio è adibito anche a centro di Protezione Civile e in caso di emergenza è pronto a trasformarsi in un’area di soccorso e sostegno. La struttura avrebbe però bisogno di una manutenzione ulteriore a quella ordinaria che viene garantita dai gestori, investendo quindi nella riqualificazione anche del tendone di copertura che ha retto a anni di vento e intemperie. Per questo l’ente castelnovese ha chiesto aiuto a Regione Liguria. "Il teatro tenda così come è ormai conosciuto - ha spiegato il sindaco Daniele Montebello - non è soltanto il luogo dove si balla, si suona e si organizzano le iniziative di beneficenza e gli spettacoli scolastici. Ma è anche un’area di soccorso di Protezione Civile quindi uno spazio che a ogni emergenza è pronto per accogliere persone in difficoltà. Ci sono interventi da eseguire tra tutti anche quello della copertura che è ormai arrivato al limite. Per questo abbiamo chiesto un contributo al dipartimento di Protezione Civile regionale. Speriamo che non debba mai essere utilizzato, se non per motivi allegri, ma lo spazio è a servizio dell’intera vallata e non soltanto del Comune di Castelnuovo Magra. Però non abbiamo mai avuto nessuna risposta, neppure negativa".