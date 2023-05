Aperte le iscrizioni per le attività quotidiane del Barontini Camp

Dal 12 giugno al 14 settembre ogni settimana un’attività diversa al Barontini Camp di via Ronzano a Sarzana, campo estivo per per bambini dai 3 ai 10 anni. Le iscrizioni sono aperte e i bambini potranno via via dedicarsi a orto, scienze, cooking, sport, teatro, musica, gaming, pet therapy, creatività, yoga, scacchi e molto altro, sperimentando opportunità di gioco e divertimento e vivendo esperienze dal punto di vista educativo e formativo in una dimensione di socialità. L’iscrizione potrà essere settimanale o giornaliera (minimo 2 giorni), con ingresso possibile sin dalle ore 7,45 del mattino, dal lunedì al venerdì con possibilità di uscita alle 12, alle 14 o alle 16,3017. Il campus si svolgerà negli spazi interni ed esterni del Barontini in un contesto immerso nel verde ma comunque in città, per vivere un’esperienza divertente, educativa, accompagnati da personale qualificato. Per info: Anna 351 9719232 anche whatsapp; 0187 621848 e [email protected]