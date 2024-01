Antichi riti pagani e pratiche magiche

L’associazione InSarzana organizza un incontro per conoscere antichi riti pagani e la tradizione di antiche pratiche magiche della Lunigiana. “Ciel sereno, terra scura – Racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato” è la nuova fatica letteraria del direttore del museo di San Caprasio ad Aulla, Riccardo Boggi. Il volume sarà presentato nella sede di Vicolo Bonicella 4 a Sarzana venerdi alle 17.30. con l’autore, interverranno la professoressa Manuela Schiasselloni, responsabile del liceo Leopardi di Aulla, Viola Travaglioli con la lettura del testo e Andrea Giannoni, musicista che da sempre oltre che lavorare in Lunigiana ne ha colto, nei suoi lavori, la vera essenza umana, storica e sociale, riversando nella sua musica il respiro vivente di quei luoghi come dimostra il bel video a seguire del noto brano Malacarne.