Antica tappa sulla via Francigena Ponzano tra storia e buona cucina

Lungo l’antica via Francigena che portava i pellegrini dalla Francia a Roma, il borgo di Ponzano era ‘posto di tappa’, dove era possibile sostare e rifocillarsi in un ostello all’ingresso del paese. L’Accademia del gusto ha dedicato la conviviale di maggio a questa antica frazione di Santo Stefano già abitata dai Liguri Apuani. Spiega il presidente Nicola Carozza: "Un borgo antichissimo, Ponzano è citato nel Codice Pelavicino ma è anche al centro anche della Pace di Castelnuovo tra i marchesi Malaspina, rappresentati per procura da Dante Alighieri, e il vescovo-conte di Luni. Un luogo talvolta dimenticato dagli spezzini snodo di molti appuntamenti della storia: la discesa di Carlo VIII, la podesteria genovese, la vicenda Napoleonica, la resistenza della Brigata Ugo Muccini nel 1944". Ha aggiunto l’accademico Manrico Parma: "Ogni giorno passano da Ponzano alcuni pellegrini della Francigena", che visitano soprattutto la Pieve di San Michele Arcangelo con i suoi cinque altari, il maestoso palazzo Remedi e gli stemmi sulle mura del paese che testimoniano le diverse dominazioni. Al termine della conviviale, è stato consegnato allo chef Luigi Niccoli un riconoscimento per i suoi cinquant’anni di attività durante la quale ha saputo coniugare l’amore per i fornelli alle sue doti imprenditoriali.