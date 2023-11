Antenna telefonica alta 30 metri. Tiberi: "Il Comune ha taciuto"

L’accesso agli atti ha finalmente fatto spuntare il progetto relativo all’antenna di telefonia mobile prevista nel quartiere di Sarzanello. La richiesta avanzata dal consigliere di opposizione Matteo Tiberi del gruppo Sarzana Protagonista ha portato a conoscenza del piano sviluppato da Cellnex per il gestore Wind 3 consistente in un traliccio alto 30 metri che posizionerà al vertice l’antenna oltre all’illuminazione del piccolo campo sportivo del quartiere, realizzato al di sotto dell’area verde. Ma non solo, si parla infatti della possibilià di inserimento di alti gestori. "All’altezza di 25 metri - spiega il consigliere Tiberi - sono posizionati i riflettori per il campo a sette. Giusto per correttezza, sembrerà strano a dirsi, ma l’antenna più alta è meno pericolosa se parliamo di emissioni elettromagnetiche. Peccato però che così alta si presti perfettamente alla sublocazione ad altri gestori, come si evince del resto dal contratto di locazione tra Comune e Cellnex. Ma anche questa situazione era stata omessa, gli abitanti di Sarzanello se lo ricordano bene, specie in campagna elettorale". Il progetto messo a disposizione del consigliere comunale è "vecchio" esattamente di due anni mentre l’accordo tra Comune e società è di luglio 2022. Il sito fu individuato dopo che era tramontata la prima intenzione di Cellnex di installare l’antenna in via del Fortino, sulla collina della Fortezza, bloccata dall’opposizione dei residenti. Per non incorrere in conseguenze legali dunque il Comune ha messo a disposizione della società due siti, l’area verde del quartiere di Sarzanello e l’ex scuola capoluogo di viale XXI Luglio.

"Impossibile dunque - prosegue Matteo Tiberi - che l’amministrazione non sapesse delle dimensioni del piano. Però nessuno ha pensato di incontrare gli abitanti del quartiere rimbalzando le colpe tra Consulta ed amministrazione, quando le mancanze gravi, è evidente, che siano di entrambi. Non so se ci sono gli estremi per un atto legale, per un ricorso, o cos’altro ma il Comitato coglierà dalle ricerche elementi da valutare, resta il fatto che il comportamento del Comune nei confronti di questo quartiere e dei suoi abitanti è censurabile".

m.m.