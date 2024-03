Andrea Barli è presidente del Cai Sarzana

La storica sezione sarzanese del Club Alpino Italiano ha eletto il nuovo presidente. A guidare l’associazione con sede in piazza Firmafede nel mandato 2024-2027 sarà Andrea Barli eletto con l’88,27% dei volti degli iscritti. Barli è un grande appassionato di montagna e di trekking avendo affrontato percorsi non soltanto in Italia ma con una vasta esperienza internazionale maturata proprio grazie alla pratica dello sci abbinata anche alla fotografia. Profondo conoscitore delle Apuane, Cinque Terre, Appennino e Alpi da anni partecipa alle uscite con il Cai e organizza appuntamenti settimanali per promuovere la conoscenza non soltanto della montagna ma anche della storia e tradizioni del territorio.

La sezione del Cai di Sarzana conta 1200 soci ed è una delle più importanti e longeve a livello nazionale e fa parte del raggruppamento regionale LPV che riunisce Liguria, Piemonte e Val d’Aosta. Al momento della proclamazione Andrea Barli prima di presentare le iniziative estive e il progetto futuro ha voluto salutare e evidenziare l’ottimo lavoro impostato da Michele Sarcinelli presidente negli ultimi due mandati che rimarrà socio mettendo a disposizione esperienza e competenza. Oltre al presidente Andrea Barli nel consiglio figurano la vice presidente Debora Stocchi e il segretario Giuseppe Campanile, tesoriere Ugo Ferri entrambi consiglieri insieme a Nilo Giannini, Matilde Martinetti, Marco Ravecca, Debora Stocchi, Primo Tonelli, Claudia Venturi.

Nella foto: Andrea Barli