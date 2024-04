Ancora legna sulle spiagge. Proroga per l’abbruciamento

C’è ancora parecchio legname accatastato sulle spiagge di Marinella, portato dal fiume Magra e riversato a terra dalle varie mareggiate che si sono verificate nei mesi invernali. Un problema, soprattutto adesso che il meteo sembra aver virato decisamente verso il bello, richiamando sul litorale un numero crescente di persone anche semplicemente per una passeggiata all’aria aperta. Un problema che si fa ancora più grave con l’avvicinarsi dei ’ponti’ vacanzieri del 25 aprile e del 1° maggio. La sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha dunque deciso di agevolare l’opera di smaltimento dei residui firmando l’ennesima ordinanza con cui viene prorogata al 12 aprile la possibilità di bruciare il loco legname e sterpaglie (la precedente era scaduta il 18 marzo scorso). Anche questa ordinanza, come le precedenti, intende dare risposta a precise richieste arrivate dai concessionari delle spiagge, per i quali la possibilità di bruciare i residui vegetali che ancora occupano il litorale rappresenta una notevole semplificazione (e un risparmio) rispetto ad altre modalità di smaltimento.