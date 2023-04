Ameglia, nuova emergenza sicurezza a Punta Corvo, chiusi la spiaggetta e il sentiero

Ameglia, 13 aprile 2023 – L’estate è a rischio per una delle spiaggette più belle e caratteristiche della Liguria. Purtroppo le condizioni del promontorio che conduce alla baia di Punta Corvo di salute sono precarie da anni ma nonostante le tante attenzioni, le limitazioni degli spazi usufruibili e il costante monitoraggio le ultime rilevazioni sono state preoccupanti.

Così tanto che il Comune di Ameglia ha dovuto chiudere la spiaggia e la scalinata di accesso nel tratto del sentiero che scende dal paese di Montemarcello indicato dalla numerazione tabellare 436.

Come ormai avviene periodicamente l’ente ha commissionato a un geologo lo studio dei parametri del promontorio da tempo attenzionato e imbrigliato con una rete metallica per contenere il distaccamento dei massi evitandone la caduta in spiaggia.

Anche le dimensioni dell’arenile nel corso degli anni sono state ridimensionate così come l’attracco dei battelli autorizzati al trasporto dei turisti è stato sempre più allontanato rispetto al punto di maggior pericolosità della collina.

Purtroppo l’indagine geologica effettuata da Paolo Petri ha fatto emergere criticità tali da compromettere la pubblica incolumità e non hanno lasciato alternativa alla chiusura della spiaggia e del sentiero.

«Nella relazione appena consegnata dal geologo – ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo – si evidenzia il rischio di caduta massi e quindi il pericolo per l’incolumità e sicurezza delle persone che possono stazionare nella porzione centrale ed est della spiaggia è elevatissimo. Inoltre anche il percorso del sentiero nella parte bassa è rasente a uno dei punti critici direttamente interessati dal rotolamento dei massi ciclopici provenienti dalla parte alta e non si può escludere un eventuale coinvolgimento del sentiero stesso nella caduta dei massi lungo il canalone principale. Siamo dispiaciuti ma al momento non esiste la possibilità di una scelta diversa se non quella di salvaguardare le vite umane".

Il Comune di Ameglia si è già attivato per la costituzione di un tavolo tecnico con gli altri enti competenti, Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, Provincia e Regione Liguria per verificare possibili soluzioni delle criticità evidenziate nella speranza di rendere nuovamente accessibili, almeno in parte, la spiaggia e il sentiero il più velocemente.

Ma allo stato attuale la preoccupazione è forte e di fronte a esami specifici che attestano la pericolosità dell’area assumersi la responsabilità di autorizzare il passaggio e utilizzo della spiaggetta è davvero un grosso rischio.