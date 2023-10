"Ameglia: Bollette scadute, multe a causa dei ritardi postali"

La posta da tempo arriva a singhiozzo nelle frazioni di Ameglia provocando disagi all’utenza e le inevitabili lamentele. Una situazione che va avanti ormai da tempo e nonostante le sollecitazioni dei cittadini e uffici comunali, il cambio di passo non è ancora arrivato. La vice sindaco Raffaella Fontana ha dunque inviato una lettera alla Direzione provinciale di Spezia di Poste Italiane per segnalarne il disservizio. In particolare stanno creando problemi i ritardi nella consegna di bollette e avvisi di pagamento, in alcuni casi proprio la consegna con forte ritardo ha fatto scattare le relative sanzioni. L’assessore ha sollecitato una rapida soluzione al problema chiedendo anche ai residenti di segnalare il perdurare del disservizio. Lo stesso disagio è stato segnalato anche da alcuni abitanti di Marinella in particolare su via Litoranea.