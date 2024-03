Altra condanna per l’imprenditore Gabriele Venturi

Due vecchie conoscenze delle forze dell’ordine già arrestate qualche tempo fa e sottoposte all’obbligo di firma, l’altro pomeriggio erano comunque in giro per mettere a segno rapine. I carabinieri del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sarzana coordinati dal capitano Luca Panfilo hanno arrestato due cittadini stranieri, marocchini, rispettivamente di 31 e 22 ann, che si sono resi protagonisti di una rapina ai danni di un uomo in un piazzale di via Variante Aurelia. Proprio il rapinato, per altro preso anche a botte per sottrargli il cellulare, è riuscito a chiedere aiuto alle forze dell’ordine e dalla caserma di Sarzana, poco distante dal luogo, è arrivata la pattuglia. I militari dopo aver ottenuto alcuni dettagli importanti si sono messi sulle tracce dei marocchini. I due sono stati rintracciati e trovati in possesso oltre che del cellulare appena rubato anche di 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 32 dosi, 10 grammi di hashish, anche questa suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 2 bilancini di precisione, sostanze da taglio, materiale per confezionamento. Ma non è stata un’operazione semplice. I due uomini infatti si sono scagliati contro i carabinieri tanto da richiedere l’intervento di un secondo equipaggio per dare manforte ai colleghi. Dopo aver trascorso la notte in caserma i marocchini sono comparsi ieri in Tribunale a Spezia. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari predisponendo inoltre l’obbligo di firma.