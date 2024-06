Mistero risolto a Romito Magra. Allaccio ’artigianale’ e abusivo alla rete di fornitura del metano

Arcola (La Spezia), 5 giugno 2024 – Consumava il metano , ma non spendeva niente. Da qualche tempo gli abitanti di Romito sentivano un forte odore di gas che proveniva da sotto il manto stradale della Provinciale. Una preoccupazione che giorno dopo giorno si è fatta più pressante perché l’odore non cessava. I residenti , di fronte al perdurare di quella minacciosa esalazione, hanno deciso a far intervenire i carabinieri,temendo addirittura uno scoppio che avrebbe potuto mettere in pericolo persone e case.

Ieri mattina, dunque, i militari della locale stazione e i tecnici di Italgas hanno effettuato un sopralluogo, riuscendo a risolvere il mistero: sono arrivati a un’abitazione della zona, dove hanno constatato che quella che sembrava una semplice perdita era in realtà una manomissione artigianale, realizzata con tubi idraulici, che consentiva ad un residente di utilizzare il gas senza pagare le bollette.

I carabinieri hanno accertato che l’uomo, M.M. idraulico di 45 anni, aveva il contatore del gas sigillato da oltre quattro anni. E aveva eseguito un allaccio abusivo. Un lavoro ‘imperfetto’ però, perché il forte odore che si sentiva ha messo in allarme gli abitanti, infatti i vigili del fuoco anche loro intervenuti, hanno scoperto il bypass, realizzato artigianalmente ma maldestramente. Generava infatti una copiosa perdita di gas proprio in corrispondenza del manto della strada provinciale di Romito in direzione di Lerici, frequentata da diverse centinaia di veicoli giornalieri. L’impianto è stato messo in sicurezza e M.M. dovrà rispondere di fronte all’Autorità Giudiziaria di Spezia dei reati di furto di energia, gas e attentato alla sicurezza degli stessi impianti.