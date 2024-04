Alla sarzanese Itec Engineering l’Alta onorificenza di bilancio

Riconoscimento per la Itec Engineering srl, società sarzanese specializzata in servizi di ingegneria nei settori civile, ambientale e infrastrutturale. In occasione del 54° evento Industria Felix tenutosi all’Unione Industriali di Torino, l’azienda sarzanese è stata premiata fra le 56 società di capitali con sede legale in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta più performanti a livello gestionale, finanziario e per sostenibilità. E’ stato l’ingegner Roberto Vallarino, amministratore delegato della Itec, a ritirare il premio per l’Alta onorificenza di bilancio, come migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia della Spezia.

"Itec Engineering si occupa di progettazione in campo, strutturale, infrastrutturale, idraulico ed impiantistico, ed opera principalmente con enti pubblici, società di servizi, industrie e aziende private con la mission di assicurare quotidianamente eccellenti standard qualitativi grazie a competenza, impegno e passione – ha spiegato l’ingegner Vallarino –. Per questo, il premio di oggi, rappresenta grande motivo di orgoglio e realizzazione per me e per tutto il mio team che conta ormai circa 50 unità. Realtà sicuramente piccola nel panorama italiano dell’ingegneria ma d’avanguardia se pensiamo allo scenario attuale, alle tematiche correnti, alla sfida appunto del ricambio generazionale e dell’innovazione, temi che ho accolto e porto avanti con impegno e passione al fine di consolidare nel tempo un metodo e processi aziendali virtuosi in grado cioè di perseguire non solo sul breve ma anche sul lungo periodo obiettivi di crescita costante mantenendo sempre performances e standards elevati".