Alla biblioteca civica Martinetti Donati 1000 testi e pubblicazioni dello storico Giuseppe Coluccia

Sono più di mille i volumi di cui al più presto potranno disporre gli utenti della biblioteca civica Martinetti. Un vero e proprio fondo librario costituito in larga misura da testi letterari e storici e un repertorio documentario che raccoglie corrispondenze, appunti e tanti altri materiali propedeutici alla stesura di ulteriori saggi storici. Questa la donazione che Rosa Russo, per volontà del marito scomparso tre anni fa – il professor Giuseppe Luigi Coluccia – ha fatto al Comune di Sarzana. Un regalo prezioso che unisce testi storici a varie pubblicazioni – di ambito locale e non – di non facile reperibilità che sarà decisamente gradito da tutta la città. Si tratta del patrimonio librario di Giuseppe Luigi Coluccia, giornalista e grande studioso dell’Umanesimo, di Papa Niccolò V, cultore di studi lunigianesi, della storia di Sarzana e dell’opera di Dante, scrittore, poeta e critico d’arte. Il professor Coluccia arrivato a Sarzana nel 1986 – dove è stato per diversi anni collaboratore de La Nazione – si è spento nella nostra città all’età di 81 anni nel giugno 2020 dopo una lunga malattia. Nell’arco della sua lunga carriera è stato socio ordinario della deputazione di Storia Patria di Parma e accademico d’onore dell’Accademia delle Arti del Disegno, a Firenze. Tra le sue pubblicazioni a carattere storico figurano "Spiritualità vincenziana spiritualità dell’azione" (Pontificia Università Lateranense, 1978); "Potere e società in Val di Magra. Sarzana verso il principato" (Lunaria, 1992); "Niccolò V umanista: papa e riformatore" (Marsilio, 1988) e "Basilio Bessarione. Si ricorda che il patrimonio letterario del professor Coluccia si va a unire alle diverse collezioni presenti all’interno della biblioteca, già dotata di una sezione dedicata alla storia e cultura della Lunigiana storica. "Una città che fa della sua storia e della cultura un imprescindibile faro per illuminare il suo futuro non può che essere grata per un regalo tanto bello e importante – ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli -. I numerosi testi che riguardano l’ambito locale e non solo e d’ora in poi andranno ad arricchire la nostra biblioteca civica, offendo spunti di studio, di ricerca e di riflessione per quanti vorranno usufruirne. Grazie a Rosa Russo Coluccia per la sensibilità e l’amore per Sarzana testimoniati da questo importante dono alle generazioni di oggi e di domani".