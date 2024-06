Addio ad Alberto Ravecca, Camera di commercio in lutto

Sarzana, 6 giugno 2024 – Si è arreso alla lunga battaglia, senza mai indietreggiare e soprattutto non perdendo lo spirito tenace, sempre informato sul quadro clinico e anche quello bonariamente "brontolone" che ha sempre contraddistinto Alberto Ravecca.

Il “dottor“ Raveccone come era chiamato dagli amici si è spento ieri a Trebiano, il paese che rappresentava la sua dimensione di pace e attaccamento alle origini. Classe 1941 è stato una figura che ha lasciato il segno grazie all’incarico alla Camera di Commercio di Carrara svolto sino alla pensione. Attento, preparato apparentemente burbero nel suo approccio ma estremamente disponibile e pronto a consigli, suggerimenti e sostegno.

Come quello fornito, nella sua ultima uscita pubblica alla sala della Repubblica organizzato lo scorso inverno, quando venne chiamato a dare una mano e lanciare idee per il rilancio dell’attività commerciale sarzanese. Ravecca non era soltanto una figura di riferimento professionale ma un grandissimo appassionato di tennis. E’ stato tra i fondatori del circolo sportivo Tc Sarzana di via Posta Vecchia e la sua presenza è stata per anni quotidiana, in campo come appassionato praticante ma anche nella dirigenza. E poi c’era l’Alberto Ravecca ironico, acuto osservatore, capace di tenere la scena raccontando aneddoti insuperabili ricordando personaggi e storie sarzanesi. Una persona generosa e attenta di fronte ai casi sanitari, per i quali era pronto a fornire le indicazioni giuste e i suggerimenti di cure e specialisti del settore.

Diplomato al liceo classico "Parentucelli", laureato in Giurisprudenza a Pisa ha insegnato negli anni Sessanta lettere alle medie Carducci, prima di vincere il concorso da dirigente alla Camera di Commercio di Livorno e intraprendere una carriera che lo ha portato al ruolo di segretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Massa Carrara, direttore del centro regionale commercio estero, Ad della consortile Toscana Ambiente membro del cda della fiera Marmi e Macchine, segretario generale della Cccia di Lucca, presidente del comitato dei Segretari Generali delle Camere di Commercio e nel cda della Fondazione Cassa di Risparmio. Lascia la moglie Wilma Giannini, le figlie Michela e Maria Paola. L’ultimo saluto oggi alle 16 nella chiesa di Trebiano.

Massimo Merluzzi