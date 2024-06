Alberto Ottazzi entra in squadra: "Assicurerò continuità e ordine"

Si inizia a delineare il volto del nuovo Lerici Sport, che la prossima stagione andrà a caccia dell’agognata promozione in serie A2, guidato dal confermato coach Andrea Sellaroli. Dopo il primo innesto, il centroboa Elio Menicocci, è stato annunciato l’arrivo del difensore Alberto Ottazzi, reduce dall’avventura con il Club Nautico Marina di Carrara: "Ho sempre vissuto come avversario il Lerici e ora arrivo come giocatore – ha detto –. L’allenatore mi ha spiegato il piano della società e le sue volontà: ho trovato una realtà che ha voglia di fare, stimolante e con continuità". La new entry dei Coccodrilli arriva dopo quattro anni con la formazione toscana, allenata da due ex glorie rossoblù, Simone Scopsi e Zarko Zaric, avventura finita con la retrocessione in B. Genovese, Alberto vive a Nervi ed è ingegnere di produzione nella sede della Lanterna dell’Asg Superconductors. Insieme alla pallanuoto, questa è una delle due grandi passioni della sua vita (ha lavorato per quattro anni anche in Fincantieri).

"Sono arrivato fino all’A1 con il Nervi, in cui ho fatto anche le giovanili, dopo aver iniziato con l’Andrea Doria – prosegue –, e ho giocato nella massima serie per quattro anni, poi ho dovuto lasciare quel livello perché non si conciliava con lo studio universitario, era insostenibile. Ho continuato, comunque, con campionati meno impegnativi: di nuovo Andrea Doria, Carrara, Sori, Metanopoli, Chiavari, società di B con cui in alcuni casi abbiamo centrato la promozione". Classe 1990, conosce bene la scena pallanuotistica spezzina: "Il Lerici in particolare, già da quando l’allenatore era Carlo Foti; quest’anno giocherò il mio 25° campionato e ho ben presenti molti atleti, con alcuni dei quali ho anche giocato, come Dainese: Virdis, Telara, Di Donna, fra gli altri, non sono una novità".

Ottazzi ha ben chiaro il suo futuro ruolo: "Parto da quello che penso di portare: continuità e ordine; nasco come difensore, sono improntato a questo. Il mio ruolo è placare le tensioni, ma anche sacrificarmi per la squadra, oltre ad assicurare una buona comunicazione nel gruppo. Aiuterò il Lerici a salire, sono contento e consapevole di intraprendere la prossima stagione con questa idea, inserendomi in un lavoro che la società sta portando avanti da tanti anni: innesti su una base curata a lungo".

Intanto, il club del presidente Sammartano ha annunciato che il centroboa argentino Tomàs Echenique, attualmente impegnato in un torneo a Porto Rico, non farà più parte della rosa nella prossima stagione: "Grazie per la tua serietà e professionalità, ti auguriamo un grande in bocca al lupo per il futuro" le parole dedicate al giocatore sui social rossoblù.

Chiara Tenca