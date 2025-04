Al via il festival della salute mentale. Come allineare la psiche e il corpo. Una guida pratica alla mindfulness

Ci siamo. Inizia sabato 26 la prima edizione del Festival della salute mentale ideato e organizzato da Eleonora Ebainetti, vicepresidente della Consulta Giovani di Sarzana. Un ciclo di sei appuntamenti, dal titolo evocativo "Vieni a vedere perché", dedicati alla sfera psichica. Due gli eventi di sabato in programma nell’aula TAG ex tribunale, in Piazza Ricchetti, a partire dalle 17. Il primo, dal titolo “Mente e corpo: interconnessione per il benessere psicofisico”, sarà tenuto dalla psicologa Marika Duranti. L’intento è porre l’accento su quanto sia importante raggiungere un’armoniosa connessione e sinergia tra questi due sistemi, pensandoci come un tutt’uno. L’intervento prevede anche una parte pratica in cui Duranti guiderà i partecipanti nelle tecniche della mindfulness, parola inglese che significa consapevolezza e si riferisce a una pratica di meditazione da utilizzare nel quotidiano per acquisire, appunto, consapevolezza di sé. "Seguendo questa tecnica - spiega Duranti - guiderò i partecipanti a sentire sulla loro pelle la sensazione che si prova quando si raggiunge l’allineamento tra mente e corpo". Saranno esercizi replicabili anche a casa, da soli o con la guida di tutorial che indicati dalla stessa relatrice.

Il secondo intervento, in programma alle 18, sarà tenuto da Chiara Ambiel, psicologa dello sviluppo e operatrice alta sensibilità. Tratterà un tema di cui si parla poco ma che interessa tra il 20 e il 30% della popolazione: le persone altamente sensibili (PAS). "Non si tratta di un disturbo o di una malattia - sottolinea Ambiel - ma di un tratto genetico della personalità che interessa entrambi i sessi in egual misura. È un modo intenso e profondo di vivere il mondo che fa arrivare gli stimoli esterni, sensoriali ma soprattutto emotivi, in modo molto acuto e intenso, fino a far sentire la persona altamente sensibile sopraffatta e incapace di dire no". L’incontro delle 17 è a ingresso libero. Per quello delle 18, invece, è obbligatoria la prenotazione al numero 377 0928390.

Il Festival proseguirà con il secondo appuntamento il 2 maggio, alle 18 nella sala consiliare del palazzo comunale, con la psicoterapeuta Alessia Colameo che parlerà di "Giovani (im)perfetti: il dovere di eccellere". Il programma completo del Festival è consultabile sulla pagina Fb Consulta Giovani Sarzana.

