Al via i lavori nella scuola media di via Porcareda. Taglio degli alberi più vecchi, recinzione sostituita Gli operai stanno procedendo al taglio di alcune piante ad alto fusto nella scuola media di via Porcareda. L'intervento prevede l'allargamento del piazzale, la piantumazione di nuovi alberi e la sostituzione di una parte di recinzione. Lavori che proseguiranno fino a fine anno.