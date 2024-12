Al Civico serata a ritmo di Gospel. Voce dello spirito e delle viscere

Marquis Dolford & The Capital Gospel Group è un ensemble musicale di Washington, noto per il suo approccio innovativo alla musica gospel. Sabato sera, alle 21, sarà ospite al Teatro Civico – a cura di Ad Eventi nel cartellone extra abbonamento – il gruppo guidato da Marquis Dolford, un giovane artista urbano che ha guadagnato riconoscimento con il suo album di debutto ‘Inscape, che ha raggiunto l’ottava posizione nelle classifiche gospel di Billboard. Dolford è emerso come una figura chiave nella scena gospel contemporanea, mescolando elementi tradizionali con sonorità moderne. La sua musica si distingue per testi profondi e melodie coinvolgenti, attirando un pubblico diversificato. Il gruppo ha recentemente annunciato la registrazione del suo primo ep dal vivo, intitolato ‘Converge’, che si terrà al Capital Turnaround a Washington. Questo evento segna una pietra miliare nella carriera di Dolford e del suo gruppo, evidenziando la loro crescita artistica e il loro impegno nel promuovere la musica gospel.

Il Capital Gospel Group è composto da talentuosi musicisti e cantanti che collaborano per creare un’esperienza musicale unica. La loro missione è quella di ispirare e unire le persone attraverso la musica, portando messaggi di speranza e fede. Con un crescente seguito e progetti futuri in cantiere, Marquis Dolford & The Capital Gospel Group continuano a lasciare un’impronta significativa nel panorama musicale gospel. L’esperienza che vivono nella enorme comunità Gospel di Washington dove sono nati e vivono, e che hanno raccolto dai palchi e dai protagonisti della musica afroamericana è tutto come un up and down, accontentando molti palati musicali, gli arrangiamenti rotondi e mai estremi, l’eterogeneità dei sentimenti smossi è importante per mantenere sempre teso l’orecchio. Non solo il groove e il blues in ‘Gospel’, ma anche le ballate slow-folk mettono in risalto le capacità magnetiche che ogni band dovrebbe avere anche sapendo usare il silenzio all’interno dei brani con equilibrio. Marquis Dolford & the Capital Gospel Group propongono il ‘Gospel’ come voce dello spirito, ma anche delle viscere.

A comporre il gruppo con Marquis Dolford tenore principale, anche il tenore Xavier Parker, poi Rolanda Carter alto, Nataysha Lewis alto, Jasmine Brownlee soprano, Victoria Ayaim soprano, Daniel Ray Jr. alla batteria e Corey Smith al pianoforte. Info: 0187 727521 e [email protected].

Marco Magi