Aiuto a chi cerca lavoro: Sportello Comunale a Luni

Un aiuto a chi cerca lavoro per orientarsi nella mappa delle opportunità offerte dai bandi, concorsi pubblici, corsi di formazione e richieste della pubblica amministrazione. Ogni lunedì in municipio a Luni verrà aperto lo ’Sportello Lavoro’ finalizzato proprio al supporto e orientamento nella ricerca di opportunità lavorative a cura del personale della Cooperativa Lindbergh che ha spesso collaborato in iniziative di carattere sociale in particolare rivolte all’infanzia con l’amministrazione comunale di Luni. Il servizio sarà attivo solo il lunedì dalle 9 alle 11 all’interno del municipio di via Castagno a Casano. Il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di supportare il cittadino nella ricerca attiva del lavoro, consultazione annunci di lavoro e corsi di formazione attivi sul territorio, supporto nella compilazione del curriculum. Info: 334-1156363 solo lunedì mattina mail [email protected]