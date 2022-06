Ai giovani rossoneri dell'Hockey Sarzana sfugge la Coppa Italia

Sarzana (La Spezia) 5 giugno 2022 - Ai ragazzi non è riuscita l’impresa della prima squadra. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è così dovuta accontentare del secondo posto nella finale di Coppa Italia di hockey su pista disputata al’impianto sportivo Follonica riservata alla categoria Under 17. Dopo il trionfo della compagine di serie A1 che si era aggiudicata la prestigiosa Coppa nazionale i giovani si sono arresi nella gara conclusiva contro il Pumas Viareggio con il punteggio di 3 a 2. E’ stato comunque un buon cammino quello dei rossoneri che dopo aver perso la gara inaugurale nel raggruppamento di qualificazione sempre contro il Pumas Viareggio si sono rilanciati battendo Monza e Scandiano arrivando alla finalissima ritrovando ancora in pista i viareggini. Una curiosità: le due società sono gemellate e gli stessi giocatori rivali in pista sono compagi di squadra nella formazione dell’Hockey Sarzana che partecipa alcampionato della categoria Under 19.