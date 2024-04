“Vi brucio, se vi prendo fuori vi uccido”. Poi colpisce un agente, arrestato

Sarzana, 17 aprile 2024 - Giornata particolarmente impegnativa quella di ieri per i poliziotti sarzanesi che, in due distinte attività, hanno arrestato due uomini.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini allarmati e spaventati dalla presenza di uno straniero in forte stato di agitazione psicofisica che, senza nessuna motivazione, insultava e minacciava i passanti.

L’uomo, privo di documenti e sin da subito decisamente aggressivo verso gli agenti, oltre a rifiutarsi di declinare le proprie generalità, si è gettato a terra, dimenandosi, per sottrarsi all’accompagnamento in commissariato per il foto-segnalamento e rivolgendo ai poliziotti offese e ingiurie.

Con non poche difficoltà gli operatori sono riusciti a condurlo negli uffici di piazza Vittorio Veneto con l’ausilio dei colleghi intervenuti e, una volta arrivati lì, il 37enne di origine nordafricana, ha urlato ai poliziotti “io vi brucio, se vi prendo fuori vi uccido”, sferrando calci e pugni e colpendo un agente alla tibia.

Per questo motivo, l’uomo è stato tratto in stato di arresto dando tempestiva comunicazione al pm Conforti, che ne ha disposto la traduzione in carcere. Stamattina il Tribunale della Spezia ha convalidato l’arresto mantenendo per l’uomo la permanenza a Villa Andreino..

Il secondo arresto, invece, riguarda uno straniero che da diversi anni soggiornava regolarmente in Italia. Su di lui è stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Genova. Gravato da numerosi precedenti penali e diversi alias, l’uomo, classe '76, dovrà espiare pene per reati commessi dal 2012. Una volta rintracciato e identificato dai poliziotti della squadra Anticrimine del commissariato, è stato associato alla locale casa circondariale.